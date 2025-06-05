Виктор Обинна: Антон Миранчук и Головин делают разницу в сборной России

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Нигерии Виктор Обинна высказался о национальной команде России. Завтра, 6 июня, сборные России и Нигерии встретятся в товарищеском матче. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Честно говоря, я не особо следил за игроками сборной России, но я помню, что у них есть очень хорошие молодые игроки, такие как Антон Миранчук и Александр Головин. Эти ребята делают разницу для сборной России. Я думаю, что сборная России — очень молодая команда с игроками, у которых есть потенциал, чтобы создать хорошую команду в будущем», — сказал Обинна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.