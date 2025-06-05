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Виктор Обинна: Антон Миранчук и Головин делают разницу в сборной России

Виктор Обинна: Антон Миранчук и Головин делают разницу в сборной России
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Нигерии Виктор Обинна высказался о национальной команде России. Завтра, 6 июня, сборные России и Нигерии встретятся в товарищеском матче. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, я не особо следил за игроками сборной России, но я помню, что у них есть очень хорошие молодые игроки, такие как Антон Миранчук и Александр Головин. Эти ребята делают разницу для сборной России. Я думаю, что сборная России — очень молодая команда с игроками, у которых есть потенциал, чтобы создать хорошую команду в будущем», — сказал Обинна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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