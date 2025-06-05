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Денис Бояринцев не включил ни одного легионера в символическую сборную РПЛ

Денис Бояринцев не включил ни одного легионера в символическую сборную РПЛ
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ. Он выбрал схему 4-3-3 и выделил следующих футболистов по итогам сезона-2024/2025.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ПФК ЦСКА).

Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Евгений Морозов («Локомотив»), Игорь Дивеев (ПФК ЦСКА), Андрей Лангович («Локомотив»).

Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА), Иван Обляков (ПФК ЦСКА).

Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Ярослав Гладышев («Динамо»).

Составить свою сборную сезона РПЛ можно здесь.

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