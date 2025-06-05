Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе

Сергей Юран: жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе
Комментарии

Российский тренер Сергей Юран заявил, что испытывает сожаление из-за того, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не попробовал свои силы в Европе. На прошлой неделе армейцы выиграли Фонбет Кубок России, для Акинфеева этот трофей стал 22-м в карьере. Таким образом, вратарь ЦСКА является самым титулованным футболистом в российской истории.

«Мне жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе. Мне кажется, что он достиг бы многого в одном из хороших европейских клубов. Уверен, что он закончит карьеру только тогда, когда сам захочет этого. Это выдающийся футболист. Дай бог ему поставить рекорды», — заявил Юран в эфире «Матч Премьер».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.

Материалы по теме
Сергей Юран рассказал, что весной «Химки» могли получить нового владельца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android