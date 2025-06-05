Сергей Юран: жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе

Российский тренер Сергей Юран заявил, что испытывает сожаление из-за того, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не попробовал свои силы в Европе. На прошлой неделе армейцы выиграли Фонбет Кубок России, для Акинфеева этот трофей стал 22-м в карьере. Таким образом, вратарь ЦСКА является самым титулованным футболистом в российской истории.

«Мне жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе. Мне кажется, что он достиг бы многого в одном из хороших европейских клубов. Уверен, что он закончит карьеру только тогда, когда сам захочет этого. Это выдающийся футболист. Дай бог ему поставить рекорды», — заявил Юран в эфире «Матч Премьер».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.