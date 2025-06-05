Экс-игрок «Локомотива» Обинна поделился ожиданиями от матча Россия — Нигерия
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Нигерии Виктор Обинна высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Нигерии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра запланирована на пятницу, 6 июня 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, я буду смотреть матч Россия — Нигерия. Думаю, что это будет очень хороший тест для обеих сборных. Люди в Нигерии ждут очень хорошей игры, потому что нам противостоит сильный соперник», — сказал Обинна в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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