Экс-игрок «Локомотива» Обинна поделился ожиданиями от матча Россия — Нигерия

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Нигерии Виктор Обинна высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Нигерии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра запланирована на пятницу, 6 июня 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Конечно, я буду смотреть матч Россия — Нигерия. Думаю, что это будет очень хороший тест для обеих сборных. Люди в Нигерии ждут очень хорошей игры, потому что нам противостоит сильный соперник», — сказал Обинна в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.