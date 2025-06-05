Бывший полузащитник сборной Нигерии Обинна: Москва — особенное место для меня

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Нигерии Виктор Обинна высказался о своём отношении к Москве. Он признался, что был бы рад снова оказаться в столице России. Обинна рассказал, что его первый ребёнок родился именно в Москве, поэтому этот город стал для футболиста знаковым.

«Я прожил почти четыре года в Москве и узнал много о культуре, людях и стране. Это особенное место, потому что мой первый ребёнок родился там, и это помогло мне вырасти как мужчине. Конечно, я был бы рад снова приехать туда когда-нибудь», — сказал Обинна в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.