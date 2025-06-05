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В ЦСКА ответили, на каком месте находится клуб по бюджету в РПЛ

В ЦСКА ответили, на каком месте находится клуб по бюджету в РПЛ
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы занимают шестое место среди команд Российской Премьер-Лиги по бюджету. Напомним, по итогам завершившегося сезона ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

— На каком месте ЦСКА по бюджету в РПЛ?
— На шестом, если не ошибаюсь. Это открытая информация, она публикуется РФС, — приводят слова Бабаева «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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