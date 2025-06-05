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Каряка — о 16-й команде в РПЛ: на первом плане должен быть спортивный принцип

Каряка — о 16-й команде в РПЛ: на первом плане должен быть спортивный принцип
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Российский экс-футболист Андрей Каряка поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё.

«Если честно, возникла сложная ситуация с 16-й командой в РПЛ. Простыми словами это не объяснить. На первом плане должен быть спортивный принцип. «Пари НН» и «Урал» вылетели в стыковых матчах, но неправильно запускать в РПЛ команду, которая ещё ниже. Может быть, тогда оставить «Пари НН» или дать шанс «Уралу»? Есть над чем поломать голову. При этом есть регламент, по которому в РПЛ должны остаться нижегородцы», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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