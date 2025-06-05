Экс-игрок «Локомотива» Обинна охарактеризовал сборную Нигерии перед матчем в России

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Нигерии Виктор Обинна высказался об африканской национальной команде. Завтра, 6 июня, сборные России и Нигерии встретятся в товарищеском матче. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Нынешняя сборная Нигерии — хорошая команда с большим количеством хороших игроков, особенно нападающих. Думаю, в этом матче тренер захочет проверить некоторых из недавно приглашённых игроков, чтобы увидеть, как они могут вписаться в команду с прицелом на будущие соревнования», — сказал Виктор Обинна в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.