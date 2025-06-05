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Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о травме Ивана Ломаева

Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о травме Ивана Ломаева
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о травме голкипера самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

«Травма плеча тяжёлая — там 16 групп мышц. Их очень тяжело лечить. Особенно если эта мышца находится в глубине. Надо понимать, какая мышца повреждена. Есть четырёхглавая — там четыре мышцы. Есть задняя — там одна, есть икроножные. Плечо у вратарей — это всегда сложно. С Ломаевым за эти полгода не связывался. Всё через Сергея Песьякова. Передавал приветы, он мне рассказывал, какая ситуация», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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