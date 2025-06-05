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Каряка: Ролан Гусев заслуживал шанса стать главным тренером «Динамо»

Каряка: Ролан Гусев заслуживал шанса стать главным тренером «Динамо»
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Российский экс-футболист Андрей Каряка высказался о возможном продолжении работы Ролана Гусева на посту тренера московского «Динамо». Гусев является исполняющим обязанности главного тренера после ухода Марцела Лички в начале мая.

«Существует большая вероятность, что Валерий Георгиевич Карпин возглавит московское «Динамо». Я нормально к этому отношусь. Ролан Гусев заслуживал шанса стать главным тренером команды, но руководство приняло другое решение, поэтому больше вопросов к ним. Но посмотрим, многое может поменяться», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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