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Экс-нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может перейти в мадридский «Реал» — AS

Экс-нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может перейти в мадридский «Реал» — AS
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«Реал» Мадрид рассматривает вариант с подписанием бывшего нападающего «Спартака», а ныне игрока бразильской «Байи» Виллиана Жозе. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание AS.

По данным источника, мадридцы хотят оформить недорогой трансфер возрастного центрального нападающего, который хорошо играет головой. В числе прочих «сливочным» интересен также экс-форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Напомним, Жозе играл за «Спартак» с лета 2024 по январь 2025-го. Всего за красно-белых бразильский нападающий провёл 13 матчей и забил один гол. Суммарно Виллиан провёл на поле в составе «Спартака» 371 минуту.

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