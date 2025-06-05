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Стало известно, кто из судей обслужит матч между сборными России и Нигерии

Стало известно, кто из судей обслужит матч между сборными России и Нигерии
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Главным арбитром матча сборных России и Нигерии назначен судья Алияр Агаев из Азербайджана. В роли ассистентов выступят Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а резервным арбитром стал россиянин Евгений Кукуляк. Об этом сообщает пресс-служба сборной России в телеграм-канале. Встреча пройдёт 6 июня на московском стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте Россия обыграла Гренаду и Замбию с общим счётом 10:0, а в ноябре оказалась сильнее Сирии — 4:0. 10 июня 2025 года национальная команда России сыграет с Беларусью.

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