В РФС отреагировали на информацию о матче сборной России с Аргентиной в ноябре

В Российском футбольном союзе сообщили, что не могут подтвердить появившуюся информацию о готовящемся товарищеском матче между сборными России и Аргентины. Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут сыграть с аргентинцами в «Лужниках» в ноябрьскую международную паузу.

«Не подтверждаем информацию о договорённости по товарищескому матчу между сборными России и Аргентины», — сообщили «Чемпионату» в РФС.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.