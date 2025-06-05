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Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли уволен из «Торино»

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли уволен из «Торино»
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Итальянский «Торино» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Паоло Ваноли, который ранее работал в московском «Спартаке». Причины такого решения руководства клуба не уточняются.

Ваноли работал в туринском клубе с лета 2024 года. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025.

Напомним, Паоло Ваноли занимал должность главного тренера московского «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Во главе красно-белых он сумел завоевать Кубок России по футболу, однако потом решил покинуть Россию по семейным обстоятельствам (версия руководства «Спартака»).

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