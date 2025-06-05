Фабиан Руис: Испания хочет выиграть Лигу наций сразу после победы на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании по футболу Фабиан Руис высказался об амбициях испанской команды в Лиге наций УЕФА. В полуфинале турнира Испания встретится со сборной Франции. Игра состоится сегодня, 5 июня. Напомним, Испания — победитель чемпионата Европы — 2024. В полуфинале Евро испанцы обыграли сборную Франции.

«Мы выходим на каждый матч с целью победить и выложиться на поле по максимуму. Мы знаем, что можем войти в историю, выиграв Лигу наций, Евро и снова Лигу наций, потому что такого ещё не удавалось ни одной команде», — приводит слова Руиса официальный сайт УЕФА.

Встреча между Испанией и Францией пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 22:00 мск.