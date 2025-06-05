Фабиан Руис: Испания хочет выиграть Лигу наций сразу после победы на Евро-2024
Поделиться
Полузащитник сборной Испании по футболу Фабиан Руис высказался об амбициях испанской команды в Лиге наций УЕФА. В полуфинале турнира Испания встретится со сборной Франции. Игра состоится сегодня, 5 июня. Напомним, Испания — победитель чемпионата Европы — 2024. В полуфинале Евро испанцы обыграли сборную Франции.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы выходим на каждый матч с целью победить и выложиться на поле по максимуму. Мы знаем, что можем войти в историю, выиграв Лигу наций, Евро и снова Лигу наций, потому что такого ещё не удавалось ни одной команде», — приводит слова Руиса официальный сайт УЕФА.
Встреча между Испанией и Францией пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 22:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2025
-
16:35
-
16:32
-
16:21
-
16:15
-
16:10
-
15:55
-
15:48
-
15:44
-
15:40
-
15:38
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:51
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:19
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:52