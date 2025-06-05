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Валерий Непомнящий: для меня любое решение по 16-й команде в РПЛ будет несправедливым

Валерий Непомнящий: для меня любое решение по 16-й команде в РПЛ будет несправедливым
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Отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё.

«Мне всё абсолютно непонятно по поводу 16-й команды РПЛ. Если кто-то выбывает, значит, команды ниже нужно поднять на места выше. В таком случае другие команды играют в стыках. РФС нужно выходить из этой ситуации, но никто не предвидел, что «Химки» не окажутся платёжеспособными. У нас было много клубов, у которых возникали проблемы с финансами, но они вылетали из РПЛ по спортивному принципу. «Химки» же не вылетели, случился казус. Не знаю, как будут решать эту ситуацию, но для меня любое решение будет несправедливым», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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