Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 6 июня
Сегодня, 6 июня, пройдут шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игрового дня.
Права на трансляции матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Расписание матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 6 июня (время — московское):
21:45. Норвегия — Италия;
21:45. Гибралтар — Хорватия;
21:45. Уэльс — Лихтенштейн;
21:45. Северная Македония — Бельгия;
21:45. Чехия — Черногория;
21:45. Эстония — Израиль.
Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций.
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