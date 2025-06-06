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Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 6 июня

Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 6 июня
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Сегодня, 6 июня, пройдут шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляции матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 6 июня (время — московское):

21:45. Норвегия — Италия;
21:45. Гибралтар — Хорватия;
21:45. Уэльс — Лихтенштейн;
21:45. Северная Македония — Бельгия;
21:45. Чехия — Черногория;
21:45. Эстония — Израиль.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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