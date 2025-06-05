Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: в сборной Нигерии из имеющихся игроков можно собрать три основных состава

Непомнящий: в сборной Нигерии из имеющихся игроков можно собрать три основных состава
Комментарии

Отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Нигерии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра назначена на пятницу, 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я давно не видел сборную Нигерии, но там точно есть хорошие футболисты. В Нигерии из имеющихся игроков можно собрать три основных состава. Большая часть нигерийцев выступает в Европе. Но и в нашей сборной тоже не хватает нескольких ключевых футболистов, плюс конец сезона, поэтому будет чемоданное настроение. Этот матч получится интересным, но не очень качественным с обеих сторон. Не будет такого, что сборная России разорвёт Нигерию в клочья», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Прогноз на матч Россия — Нигерия: общий кураж поможет Карпину
Прогноз на матч Россия — Нигерия: общий кураж поможет Карпину
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android