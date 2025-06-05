Непомнящий: в сборной Нигерии из имеющихся игроков можно собрать три основных состава

Отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Нигерии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра назначена на пятницу, 6 июня.

«Я давно не видел сборную Нигерии, но там точно есть хорошие футболисты. В Нигерии из имеющихся игроков можно собрать три основных состава. Большая часть нигерийцев выступает в Европе. Но и в нашей сборной тоже не хватает нескольких ключевых футболистов, плюс конец сезона, поэтому будет чемоданное настроение. Этот матч получится интересным, но не очень качественным с обеих сторон. Не будет такого, что сборная России разорвёт Нигерию в клочья», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.