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Джорджевич назвал тройку лучших футболистов в нынешнем «Зените»

Джорджевич назвал тройку лучших футболистов в нынешнем «Зените»
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Экс-футболист «Зенита» Лука Джорджевич выделил тройку лучших футболистов в нынешнем составе петербургского клуба. Также он считает, что Андрею Мостовому стоит попробовать свои силы в Европе.

— Кого из футболистов ты бы выделил в нынешнем «Зените»?
— Моего друга Дркушича, Максима Глушенкова и Андрея Мостового.

— Как считаешь, нужно ли, например, Мостовому попробовать свои силы в Европе?
— Думаю, да. Но нужно иметь в виду, что не всегда этот опыт бывает положительным. Зависит от многих факторов — от доверия тренера, от команды. Вот у Далера Кузяева была мечта, и он поехал. Да, не всё получается, но попробовал. А Хвича? Теперь он сыграл в финале Лиги чемпионов. Есть разные примеры, тут никогда не угадаешь, — приводит слова Джорджевича «Спорт-экспресс».

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