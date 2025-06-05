«Спартак» завершил сезон РПЛ с самым низким показателем ожидаемых голов соперника

Московский «Спартак» завершил сезон Российской Премьер-Лиги с самым низким показателем ожидаемых голов соперника, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». Так, красно-белые набрали набрали 63,21 xG (ожидаемые голы) при 31,57 oxG (ожидаемые пропущенные).

Отметим, что в 30 турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» пропустил 25 мячей. Меньше пропущенных — у «Краснодара» (23), «Зенита» (18) и ЦСКА (21). Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

«Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».