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«Спартак» завершил сезон РПЛ с самым низким показателем ожидаемых голов соперника

«Спартак» завершил сезон РПЛ с самым низким показателем ожидаемых голов соперника
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Московский «Спартак» завершил сезон Российской Премьер-Лиги с самым низким показателем ожидаемых голов соперника, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». Так, красно-белые набрали набрали 63,21 xG (ожидаемые голы) при 31,57 oxG (ожидаемые пропущенные).

Отметим, что в 30 турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» пропустил 25 мячей. Меньше пропущенных — у «Краснодара» (23), «Зенита» (18) и ЦСКА (21). Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

«Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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