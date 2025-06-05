Капитан сборной Нигерии считает национальную команду России очень сильной

Капитан и защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг считает, что национальная команда России является очень сильной. В пятницу, 6 июня, Россия сыграет с Нигерией на стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

«Хочу поблагодарить за приём в Москве. Я уже был в Москве, в Волгограде, в Краснодаре. Посетили Красную площадь, познакомились с городом. Для нас это не туристическая поездка, ждём игру.

За последние дни мы посмотрели много видео, чтобы понять стиль сборной России. Она очень сильная, мы подходим к матчу очень серьёзно. Знаю, что национальная команда Россия не пропустила ни одного гола в последних матчах. Постараемся это изменить», — передаёт слова Трост-Эконга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.