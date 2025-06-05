Игрок Нигерии Трост-Эконг высказался о предстоящем матче со сборной России

Капитан и защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг высказался о предстоящем матче с национальной командой России. Игра пройдёт в пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

«Среди нынешнего состава Нигерии есть новые футболисты, которые будут выступать первый раз. Это хорошая возможность для них показать себя. Что касается игры России, она ведёт агрессивную игру, играет 4-3-3. Мы знаем о слабых сторонах сборной России, но завтра после матча мы сможем сказать точнее», — передаёт слова Трост-Эконга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.