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Игрок Нигерии Трост-Эконг высказался о предстоящем матче со сборной России

Игрок Нигерии Трост-Эконг высказался о предстоящем матче со сборной России
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Капитан и защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг высказался о предстоящем матче с национальной командой России. Игра пройдёт в пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Среди нынешнего состава Нигерии есть новые футболисты, которые будут выступать первый раз. Это хорошая возможность для них показать себя. Что касается игры России, она ведёт агрессивную игру, играет 4-3-3. Мы знаем о слабых сторонах сборной России, но завтра после матча мы сможем сказать точнее», — передаёт слова Трост-Эконга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

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