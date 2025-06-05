В ЦСКА ответили, являются ли армейцы фаворитами следующего розыгрыша РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, являются ли армейцы фаворитами следующего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Напомним, по итогам завершившегося сезона ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

— Многие считают ЦСКА фаворитом в борьбе за золото следующего чемпионата России. Насколько такая задача будет стоять перед командой?

— Задача, конечно, будет стоять. Но говорить, что мы безусловные фавориты, я бы не стал. Посмотрите, какая борьба в чемпионате шла в этом сезоне и в предыдущем. Борьба до самого конца, до последнего тура. Чемпионат наш постепенно выравнивается, что, конечно, не может не радовать. Поэтому и мы, и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо» — все будут претендовать на чемпионство, — приводят слова Бабаева «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».