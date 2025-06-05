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Трост-Эконг вспомнил легендарных футболистов Нигерии, игравших в России

Трост-Эконг вспомнил легендарных футболистов Нигерии, игравших в России
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Капитан и защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг ответил на вопрос об известных соотечественниках, которые играли в России.

— Знаете ли вы кого-то из легендарных футболистов Нигерии, которые играли в России?
— В первую очередь — это Одемвингие, тем более что он наполовину был русским, если не ошибаюсь. Играл Брайн Идову, Виктор Мозес и Эменике в «Спартаке», в «Краснодаре» есть молодые игроки, — передаёт слова Трост-Эконга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В пятницу, 6 июня, сборная России сыграет с Нигерией на стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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