Тренер сборной Нигерии объяснил неприезд Осимхена и ключевых игроков на матч с Россией

Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль ответил на вопрос о неприезде форварда «Наполи» Виктора Осимхена и нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана на товарищеский матч с российской национальной командой, который состоится в пятницу, 6 июня.

«Лукман и Осимхен не были вызваны, потому что у них был сложный сезон, перед ними выбор, за какой клуб они будут выступать. У Чуквезе были проблемы с визой, а Ндиди не позволила приехать травма», — передаёт слова Шелля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч между сборными России и Нигерии пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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