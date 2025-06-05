Тренер сборной Нигерии объяснил неприезд Осимхена и ключевых игроков на матч с Россией
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Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль ответил на вопрос о неприезде форварда «Наполи» Виктора Осимхена и нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана на товарищеский матч с российской национальной командой, который состоится в пятницу, 6 июня.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Лукман и Осимхен не были вызваны, потому что у них был сложный сезон, перед ними выбор, за какой клуб они будут выступать. У Чуквезе были проблемы с визой, а Ндиди не позволила приехать травма», — передаёт слова Шелля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Матч между сборными России и Нигерии пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
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