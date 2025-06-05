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Главный тренер сборной Нигерии: задача номер один — победить в матче с Россией

Главный тренер сборной Нигерии: задача номер один — победить в матче с Россией
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Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль рассказал о задаче его команды на товарищеский матч со сборной России, который состоится в пятницу, 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что сборная России — очень сильная команда. В ней много известных футболистов, которые показывают агрессивную и насыщенную игру, всё хорошо с техникой. Для меня задача номер один — победить, хотя завтрашняя встреча — товарищеская. Мы хотим выиграть, а ещё это хорошая возможность подготовиться к предстоящим турнирам», — передаёт слова Шелля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч между сборными России и Нигерии пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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