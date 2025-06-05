Тренер сборной Нигерии назвал Осимхена величайшим нападающим в мире

Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль перед контрольным матчем с национальной командой России высоко отозвался об уровне игры нападающего Виктора Осимхена.

«Осимхен — для меня самый великий нападающий мира. Я пока не обсуждал с ним его возможный трансфер. За ним охотятся клубы, знаю, что есть интерес из Саудовской Аравии. Для меня самое главное, чтобы он оставался в отличной форме и забивал голы», — передаёт слова Шелля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На клубном уровне Осимхен является футболистом «Наполи», но в прошлом сезоне он играл за «Галатасарай» в рамках аренды. В 41 матче прошедшей клубной кампании нападающий забил 37 голов и отдал восемь голевых передач.

Матч России и Нигерии состоится 6 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.