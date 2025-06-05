Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Нигерии назвал Осимхена величайшим нападающим в мире

Тренер сборной Нигерии назвал Осимхена величайшим нападающим в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль перед контрольным матчем с национальной командой России высоко отозвался об уровне игры нападающего Виктора Осимхена.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осимхен — для меня самый великий нападающий мира. Я пока не обсуждал с ним его возможный трансфер. За ним охотятся клубы, знаю, что есть интерес из Саудовской Аравии. Для меня самое главное, чтобы он оставался в отличной форме и забивал голы», — передаёт слова Шелля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На клубном уровне Осимхен является футболистом «Наполи», но в прошлом сезоне он играл за «Галатасарай» в рамках аренды. В 41 матче прошедшей клубной кампании нападающий забил 37 голов и отдал восемь голевых передач.

Матч России и Нигерии состоится 6 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Нигерии: задача номер один — победить в матче с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android