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Каряка: не стал бы принижать заслуги Сафонова в победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Каряка: не стал бы принижать заслуги Сафонова в победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Бывший футболист «Бенфики» Андрей Каряка считает, что не стоит принижать вклад вратаря Матвея Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Я бы не стал принижать заслуги Сафонова в победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Да, Матвей играл не так много, как хотелось бы, но он делал свою работу. Тяжело конкурировать с таким Доннаруммой. Если ещё полгода назад к нему было много вопросов, сейчас, особенно в Лиге чемпионов, итальянец сыграл достаточно уверенно. У Сафонова были шансы, но надо отдать должное — Доннарумма был хорош в концовке сезона. Я уверен, если бы Матвей играл, то точно не подвёл бы «ПСЖ», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов принял участие в двух матчах.

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