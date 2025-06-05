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«Торино» объявил о назначении Марко Барони на пост главного тренера

«Торино» объявил о назначении Марко Барони на пост главного тренера
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Бывший тренер «Лацио» Марко Барони возглавил «Торино». Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

Специалист подписал с клубом контракт на два года. Ранее с командой работал Паоло Ваноли. На протяжении своей тренерской карьеры Барони трудился в ряде итальянских клубов, среди которых «Беневенто», «Сиена», «Верона», «Ювентус» (молодёжный состав) и другие коллективы. В сезоне-2021/2022 Марко стал победителем Серии B с «Лечче».

По итогам прошлого сезона высшего дивизиона итальянского первенства «Торино» занял 11-е место, заработав 44 очка. На протяжении своей истории команда семь раз становилась чемпионом Италии и пять раз брала Кубок страны.

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