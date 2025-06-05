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«Манчестер Сити» купит Аит-Нури у «Вулверхэмптона» за € 40 млн — Романо

«Манчестер Сити» купит Аит-Нури у «Вулверхэмптона» за € 40 млн — Романо
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«Манчестер Сити» достиг соглашения с «Вулверхэмптоном» о переходе 23-летнего крайнего защитника Райана Аит-Нури. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» заплатят за алжирского футболиста € 40 млн. Аит-Нури пройдёт медицинское обследование в субботу, 7 июня.

В минувшем сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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