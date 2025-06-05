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Гвардиола объяснил, почему сезон «Манчестер Сити» без трофеев на самом деле лучше прошлых

Гвардиола объяснил, почему сезон «Манчестер Сити» без трофеев на самом деле лучше прошлых
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги сезона-2024/2025, в котором «горожане» не завоевали ни одного трофея.

«Вы судите о счастье по победам. Вы судите об успехе по победам. И в этом проблема. Я не буду винить себя или свою команду из-за плохих или хороших сезонов. Может быть, финишировать третьими в этом году и не сдаться — это лучше, чем когда мы выиграли английскую Премьер-лигу в четвёртый раз подряд.

Мы столкнулись со многими трудностями, которые увеличивались из-за травм, потери концентрации, я был недостаточно хорош… по многим причинам. Возможно, последний сезон был лучшим. Мы квалифицировались в Лигу чемпионов, когда были на грани того, чтобы не попасть в неё», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

«Манчестер Сити» финишировал на третьем месте в итоговой турнирной таблице АПЛ. Подопечные Гвардиолы набрали 71 очко в 38 матчах и получили право принять участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

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