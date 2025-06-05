«Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по Луису Диасу — The Athletic

«Ливерпуль» ответил отказом на предложение «Барселоны» о покупке крайнего нападающего Луиса Диаса, отметив, что колумбийский футболист не продаётся. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот рассчитывает на Диаса при формировании состава команды на грядущий сезон. Интерес к 28-летнему вингеру по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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