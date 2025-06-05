Игрок юношеской сборной Испании Кордеро переходит в «Ньюкасл Юнайтед»

Левый вингер юношеской сборной Испании Антонио Кордеро в ближайшее время перейдёт из «Малаги» в «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист пополнит состав «сорок» с 1 июля. На данный момент необходимо завершить регистрацию трансфера, согласовав детали с английской Премьер-лигой и Футбольной ассоциацией Англии. Помимо этого, испанцу предстоит получить визу для прибытия на территорию Великобритании.

В 40 матчах прошедшего клубного сезона Кордеро забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

«Ньюкасл Юнайтед» по итогам прошлой кампании занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и сыграет в Лиге чемпионов.