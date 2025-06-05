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«Манчестер Юнайтед» может усилить состав нападающим из «ПСЖ» — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав нападающим из «ПСЖ» — Daily Mail
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«Манчестер Юнайтед» предложили кандидатуру 23-летнего нападающего «ПСЖ» Гонсалу Рамуша для усиления линии атаки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, французский гранд готов продать португальского футболиста.

Также подчёркивается, что не стоит придавать большого значения сообщениям СМИ о возможном подписании «красными дьяволами» форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко и нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича.

В минувшем сезоне Рамуш принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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