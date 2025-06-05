Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: я особенный? Забудьте об этом! Гении — это врачи, которые спасают жизни

Гвардиола: я особенный? Забудьте об этом! Гении — это врачи, которые спасают жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался называть себя особенным из-за количества выигранных титулов.

«Победители скучны. Приятно видеть проигравших. Вот когда ты действительно учишься. Вы думаете, я чувствую себя особенным, потому что выиграл много титулов? Нет! Забудьте об этом! Я чувствую, что особенным является врач, который спасает жизни. Люди, которые изобрели пенициллин. Это гении. Я? Гений? Да бросьте», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

Хосеп Гвардиола является трёхкратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА, трижды он признавался лучшим тренером года. Четыре раза команды Гвардиолы побеждали в клубном чемпионате мира ФИФА. Кроме того, в активе тренера большая коллекция внутренних трофеев Испании, Германии и Англии, завоёванных в период работы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Удивительная статистика Пепа Гвардиолы. Его клубы никогда не были вне топ-3!
Истории
Удивительная статистика Пепа Гвардиолы. Его клубы никогда не были вне топ-3!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android