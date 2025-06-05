Гвардиола: я особенный? Забудьте об этом! Гении — это врачи, которые спасают жизни

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался называть себя особенным из-за количества выигранных титулов.

«Победители скучны. Приятно видеть проигравших. Вот когда ты действительно учишься. Вы думаете, я чувствую себя особенным, потому что выиграл много титулов? Нет! Забудьте об этом! Я чувствую, что особенным является врач, который спасает жизни. Люди, которые изобрели пенициллин. Это гении. Я? Гений? Да бросьте», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

Хосеп Гвардиола является трёхкратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА, трижды он признавался лучшим тренером года. Четыре раза команды Гвардиолы побеждали в клубном чемпионате мира ФИФА. Кроме того, в активе тренера большая коллекция внутренних трофеев Испании, Германии и Англии, завоёванных в период работы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».