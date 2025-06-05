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«Крылья Советов» объявили о назначении Адиева на пост главного тренера команды

«Крылья Советов» объявили о назначении Адиева на пост главного тренера команды
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«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

«47-летний специалист Магомед Адиев назначен на пост главного тренера самарского клуба. Контракт заключён на один год с возможностью продления по соглашению сторон», — сказано в заявлении самарского клуба.

Магомед Адиев ранее был исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Подмосковная команда по итогам сезона-2024/2025 заняла в турнирной таблице 12-ю строчку, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей. «Крылья Советов» заработали 31 очко и завершили сезон РПЛ на 10-й строчке.

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