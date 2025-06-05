Луис де ла Фуэнте: не стоит забывать, что Ямалю всего 17. Он станет великим футболистом

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем Лиги наций УЕФА с командой Франции высоко отозвался о нападающем испанской команды Ламине Ямале.

«Не стоит забывать, что ему всего 17. Это невероятный молодой игрок, который демонстрирует уровень зрелости, намного превосходящий его возраст. У него просто необыкновенный талант — это нечто поистине особенное. Мы наслаждаемся тем, что он с нами. Знаем, что он станет великим футболистом, и, кроме того, у него есть стремление продолжать совершенствоваться.

Это щедрый футболист, который вносит свой вклад в командную игру. Слово «команда» — ключевое. Мы верим, что команда всегда стоит на первом месте, а не кто-то один, и каждый футболист уважает эту идею», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Матч Испании и Франции состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.