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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Луис де ла Фуэнте: не стоит забывать, что Ямалю всего 17. Он станет великим футболистом

Луис де ла Фуэнте: не стоит забывать, что Ямалю всего 17. Он станет великим футболистом
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем Лиги наций УЕФА с командой Франции высоко отозвался о нападающем испанской команды Ламине Ямале.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не стоит забывать, что ему всего 17. Это невероятный молодой игрок, который демонстрирует уровень зрелости, намного превосходящий его возраст. У него просто необыкновенный талант — это нечто поистине особенное. Мы наслаждаемся тем, что он с нами. Знаем, что он станет великим футболистом, и, кроме того, у него есть стремление продолжать совершенствоваться.

Это щедрый футболист, который вносит свой вклад в командную игру. Слово «команда» — ключевое. Мы верим, что команда всегда стоит на первом месте, а не кто-то один, и каждый футболист уважает эту идею», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Матч Испании и Франции состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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