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Узбекистан — Россия, результат матча 5 июня 2025, счёт 0:3, Товарищеский матч — 2025

Сборная России U21 разгромила сборную Узбекистана U21 в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными России и Узбекистана. Встреча проходила на стадионе «Истиклол» в Фергане (Узбекистан). Уверенную победу со счётом 3:0 одержали футболисты российской команды.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Дорофеев – 45'     0:2 Шамонин – 72'     0:3 Окишор – 90+2'    
Удаления: Бахромов – 69' / нет

Гости вышли вперёд в счёте благодаря голу нападающего Константина Дорофеева на 45-й минуте. На 69-й минуте форвард сборной Узбекистана Сардорбек Бахромов получил прямую красную карточку за грубый фол. На 72-й минуте вышедший на замену нападающий Антон Шамонин удвоил преимущество. На 90+3-й минуте полузащитник Виктор Окишор из московского «Динамо» сделал счёт крупным.

Во время июньского тренировочного сбора команды России и Узбекистана встретятся дважды. Вторая игра пройдёт в воскресенье, 8 июня.

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