Сборная России U21 разгромила сборную Узбекистана U21 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными России и Узбекистана. Встреча проходила на стадионе «Истиклол» в Фергане (Узбекистан). Уверенную победу со счётом 3:0 одержали футболисты российской команды.

Гости вышли вперёд в счёте благодаря голу нападающего Константина Дорофеева на 45-й минуте. На 69-й минуте форвард сборной Узбекистана Сардорбек Бахромов получил прямую красную карточку за грубый фол. На 72-й минуте вышедший на замену нападающий Антон Шамонин удвоил преимущество. На 90+3-й минуте полузащитник Виктор Окишор из московского «Динамо» сделал счёт крупным.

Во время июньского тренировочного сбора команды России и Узбекистана встретятся дважды. Вторая игра пройдёт в воскресенье, 8 июня.