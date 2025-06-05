Луис де ла Фуэнте высказался о победном менталитете сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем Лиги наций УЕФА с командой Франции дал комментарий на тему победного менталитета своего коллектива.

«Я очень горжусь этим. Когда ты так часто побеждаешь (в рамках официальных турниров у испанской команды продолжается 23-матчевая беспроигрышная серия. — Прим. «Чемпионата»), то в любом случае становишься ближе к поражению, потому что однажды это всё равно произойдёт. Но мы воспринимаем это как нечто совершенно нормальное.

Это группа очень молодых игроков с огромными амбициями, которые не устают от побед. Они всегда будут дарить нам радость борьбы за победу, а это всегда прекрасно. В конце концов, может случиться любой результат, особенно на этом уровне, где возможно всё. Но дух этой команды — всегда играть на победу, бороться и терпеть всё, что потребуется для этого. Это очень важно», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Матч Испании и Франции состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.