Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте высказался о победном менталитете сборной Испании

Луис де ла Фуэнте высказался о победном менталитете сборной Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем Лиги наций УЕФА с командой Франции дал комментарий на тему победного менталитета своего коллектива.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень горжусь этим. Когда ты так часто побеждаешь (в рамках официальных турниров у испанской команды продолжается 23-матчевая беспроигрышная серия. — Прим. «Чемпионата»), то в любом случае становишься ближе к поражению, потому что однажды это всё равно произойдёт. Но мы воспринимаем это как нечто совершенно нормальное.

Это группа очень молодых игроков с огромными амбициями, которые не устают от побед. Они всегда будут дарить нам радость борьбы за победу, а это всегда прекрасно. В конце концов, может случиться любой результат, особенно на этом уровне, где возможно всё. Но дух этой команды — всегда играть на победу, бороться и терпеть всё, что потребуется для этого. Это очень важно», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Матч Испании и Франции состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Фабиан Руис: Испания хочет выиграть Лигу наций сразу после победы на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android