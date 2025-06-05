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Луис Диас назвал условие, от которого зависит, останется ли он в «Ливерпуле»

Луис Диас назвал условие, от которого зависит, останется ли он в «Ливерпуле»
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас подтвердил наличие переговоров с другими клубами и назвал условие продолжения его игры в составе «красных». Ранее СМИ сообщали об интересе футболистом со стороны «Барселоны» и саудовских клубов.

«Я счастлив в «Ливерпуле». Мы ведём переговоры с другими клубами, что является нормальным явлением на рынке. Мы смотрим, что будет лучшим для нас. Если «Ливерпуль» предложит нам хорошее предложение по продлению контракта, или мне придётся остаться на оставшиеся два года [по контракту], то я буду счастлив. Это зависит от них самих», — приводит слова Диаса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Нападающий выступает в составе «Ливерпуля» с зимы 2022 года.

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