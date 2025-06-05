Магомед Адиев рассказал, когда получил предложение от «Крыльев Советов»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, как проходили переговоры с самарским клубом.

— Расскажите, пожалуйста, как проходили переговоры, когда поступило к вам предложение и долго ли вы думали над ним?

— Предложение поступило после окончания чемпионата. Буквально через два-три дня со мной связался спортивный директор. Мы переговорили, встретились в Москве, после этого была встреча с главным спонсором нашим, Кубиным Вадимом Валентиновичем. Меня изначально, конечно, заинтересовало это предложение, но после этих встреч… Руководители мне изначально ничего такого не обещали. Они просто сказали, что мы хотим с вами встретиться и поговорить, услышать ваше видение всей этой ситуации, какие-то игровые моменты, как вы видите, наше сотрудничество. После этого, можно сказать, приняли и руководители клуба, и я в том числе [решение о] взаимном сотрудничестве. Думаю, это заняло, наверное, три-четыре дня, — заявил Адиев в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».