Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил полузащиту своей команды

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем Лиги наций УЕФА с командой Франции поделился мнением о полузащите своего коллектива.

«Я считаю, что у Испании лучшие центральные полузащитники в мире. У нас есть Родри, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Микель Мерино, Педри, Дани Ольмо, Алекс Баэна.

Фабиан Руис обладает исключительными качествами, когда речь идёт о чтении игры. Сейчас он на этапе большой футбольной зрелости, и это действительно видно по его выступлениям на клубном уровне.

Мы рады иметь в своём распоряжении такого футболиста, потому что он очень предан команде и своим товарищам. Когда он получает возможность играть, то играет, а когда ему отводится, так сказать, более второстепенная роль, он принимает её без каких-либо претензий», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Матч Испании и Франции состоится сегодня, 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.