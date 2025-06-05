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Магомед Адиев назвал дату, когда встретится с игроками «Крыльев Советов»

Магомед Адиев назвал дату, когда встретится с игроками «Крыльев Советов»
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Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, когда планирует познакомиться с футболистами.

— Когда планируете непосредственно познакомиться с игроками? И какой вообще тренировочный план будет у нашей команды в этом межсезонье?
— Ну, я оставил всё так же по плану, как у команды было запланировано. 16-го числа мы вечером встретимся с командой, думаю, всё обсудим, начнём наш рабочий такой план, — заявил Адиев в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, чей контракт с самарцами подошёл к концу и не был продлён. В весенней части Российской Премьер-Лиги специалист возглавлял подмосковные «Химки», которые не прошли лицензирование на будущий сезон.

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