Тренер «Крыльев» Адиев рассказал, какие вопросы обсуждал с руководством Самарской области

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, какие темы будет обсуждать на встрече с руководителем региона в первую очередь. Сегодня, 5 июня, самарский клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста. Его контракт заключён на год с возможностью продления по соглашению сторон.

— Какие вопросы, в первую очередь, будете обсуждать на встрече с руководителем региона?

— Ну, я хочу изложить своё видение, как вижу «Крылья Советов». Вы правильно сказали, это действительно большой, легендарный клуб, который в регионе очень сильно любят, и большая армия болельщиков, поэтому своё видение в построении команды, видение какой игры. В принципе, это с руководителем я уже и обсуждал, — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

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