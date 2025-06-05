Адиев высказался о возможном продлении контрактов с игроками «Крыльев Советов»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил шансы клуба на сохранение в составе игроков, чьи контракты истекают 30 июня 2025 года

— У части наших игроков закончились контракты. Планируете ли с кем-то продлить?

— Да, мы ведём диалог с некоторыми футболистами, у которых закончились контракты. И, надеюсь, те люди, которых я обозначил, что хотел бы с ними продолжить сотрудничество, — окажутся. Понятно, что никогда не бывает какой-то идеальной ситуации. Вот запланировал с пятью игроками договориться, как правило, это не работает. Но если из этих, образно говоря, пяти с тремя мы договоримся, это тоже будет хорошо, — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

По данным СМИ, летом 2025 года истекают контракты у целого ряда футболистов «Крыльев Советов». В их числе голкипер Иван Ломаев, защитник Гленн Бейл, полузащитник Роман Ежов и форвард Дмитрий Цыпченко.