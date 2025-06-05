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Клайн и Мэттьюз продлили контракты с «Кристал Пэлас»

Клайн и Мэттьюз продлили контракты с «Кристал Пэлас»
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Защитник Натаниэл Клайн и голкипер Реми Мэттьюз подписали новые соглашения с «Кристал Пэлас». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Договор Клайна с «орлами» теперь рассчитан до лета 2026 года, а новый контракт Мэттьюза будет действовать до лета 2027-го.

Натаниэл защищает цвета команды из Кройдона с 2020 года, в прошедшем клубном сезоне он принял участие в 19 матчах и отметился одной голевой передачей. Мэттьюз находится в лондонском коллективе с 2021-го с перерывом на аренду в «Сент-Джонстон».

По итогам сезона-2024/2025 «Кристал Пэлас» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, а также выиграл Кубок Англии.

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