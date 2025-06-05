«Краснодар» объявил об уходе Кайо из клуба, чемпион России продолжит карьеру в «Ботафого»

«Краснодар» в телеграм-канале объявил, что 29-летний центральный защитник Кайо покидает клуб.

«Сегодня мы провожаем Кайо. Он продолжит карьеру в Бразилии. «Краснодар» и «Ботафого» оформили трансфер центрального защитника.

Кайо, спасибо за игру! Успехов в дальнейшей карьере тебе, чемпион!» — сказано в заявлении клуба.

Бразильский футболист выступал в составе «быков» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Вместе с «Краснодаром» Кайо стал чемпионом России сезона-2024/2025.

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