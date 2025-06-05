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Магомед Адиев оценил стадион и базу «Крыльев Советов»

Магомед Адиев оценил стадион и базу «Крыльев Советов»
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Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился впечатлениями после знакомства с клубной инфраструктурой самарской команды.

— Вы прекрасно видели наш стадион. Сегодня оценили тренировочную базу, посмотрели условия, в каких занимаются футболисты. Что скажете об увиденном?
— Ну, я, конечно, по-хорошему впечатлён, поскольку считаю, что, понятно, все в России знают этот стадион и ту армию болельщиков, которая приходит поддержать Самару. Я непосредственно несколько раз играл с другими командами, поэтому знаком с аурой арены нашей игровой. А базу сейчас я увидел впервые и считаю, что всё для работы [есть]. Довольно-таки качественное футбольное поле. Всё, я посмотрел, есть после наших больших нагрузок такое восстановление, которое полностью соответствует клубу Премьер-Лиги, — заявил Адиев в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, чей контракт с самарцами подошёл к концу и не был продлён. В весенней части Российской Премьер-Лиги специалист возглавлял подмосковные «Химки», которые не прошли лицензирование на будущий сезон.

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