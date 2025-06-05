«Спартак» в шаге от покупки защитника «Расинга» за $ 10 млн — журналист Грова

«Спартак» в ближайшее время направит предложение «Расингу» по уругвайскому защитнику Гастону Мартирене в размере $ 10 млн (€ 8,7 млн). Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, как только красно-белые направят это предложение, 25-летний футболист подпишет долгосрочный контракт. Подчёркивается, что клубу из Авельянеды принадлежит 70% прав на Мартирену, остальные 30% — «Ливерпулю» из Монтевидео.

Уругвайский защитник выступает в составе «Расинга» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Как появился «Спартак»: