Магомед Адиев анонсировал изменения в тренерском штабе «Крыльев Советов»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о скором пополнении своего тренерского штаба в самарском клубе.

— Вы можете сейчас сказать, какой будет ваш тренерский состав? Кто войдёт помощниками?

— Ну, я думаю, в течение двух дней мы уже их объявим. Сейчас как раз у нас идёт в процессе всё это обсуждение и конкретные фамилии. Я думаю, многие аспекты, как и в штабе, в реабилитации, нам надо тоже понимать, потому что всё равно нагружать футболистов — это одно, но не менее важно, как мы их будем восстанавливать, поэтому все вот эти процессы мы сейчас обговариваем, и, думаю, какие-то изменения будут, — заявил Адиев в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, чей контракт с самарцами подошёл к концу и не был продлён. В весенней части Российской Премьер-Лиги специалист возглавлял подмосковные «Химки», которые не прошли лицензирование на будущий сезон.